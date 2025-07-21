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Появились новые подробности по возможному трансферу Жедсона и Зайнутдинова в «Спартак»

Появились новые подробности по возможному трансферу Жедсона и Зайнутдинова в «Спартак»
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У полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша случился конфликт внутри клуба.

По информации интернет-издания Duhuliye, высокие зарплаты таких игроков, как Оркун Кëкчю (€ 5 млн), Рафа Силва (€ 6 млн) и Тэмми Абрахам (€ 6 млн), согласованные при трансферах за последние два года, вызывают дискомфорт у полузащитника Жедсона, чья годовая зарплата составляет € 1,6 млн.

Португалец, заявивший о желании покинуть команду, вчера воздержался от тренировки, сославшись на травму, что, по мнению издания, косвенно подтверждает вышеупомянутые слухи.

Источник также сообщает, что высокое предложение московского «Спартака» Жедсону по зарплате также подпитывает решение игрока уйти. «Спартак» всё так-же рассчитывает подписать Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона. Президент турецкого клуба Сердце Адали пытается убедить «Бенфику» продать 50% прав на перепродажу полузащитника, и в зависимости от ответа руководства лиссабонского клуба, «Бешикташ» примет решение о возможности провести переговоры со «Спартаком» по поводу обоих игроков.

Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ

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