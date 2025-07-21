«Интер Майами» и «Атлетико» завершают переговоры по Де Паулю — Фабрицио Романо

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль в ближайшие дни может стать игроком «Интер Майами». Клубы находятся на финальной стадии переговоров и согласовывают последние детали сделки. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Де Пауль — действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины, где он выступает вместе с форвардом «Интера» Лионелем Месси.

В сезоне-2023/24 полузащитник провёл 53 матча, забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач. Контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €25 млн.