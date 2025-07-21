Вендел ведёт переговоры о подписании контракта с «Фламенго» — Cabine Desportiva

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел ведёт переговоры о подписании контракта с бразильским «Фламенго», сообщает Х-аккаунт Cabine Desportiva.

Детали переговоров источник не сообщает.

Недавно Вендел прибыл в расположение «Зенита» из Бразилии. Он пропустил почти весь учебно-тренировочный сбор и предсезонную подготовку клуба. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в интервью заявил, что бразильцу ищут новую команду.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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