Лионель Месси — лучший игрок дня МЛС в пятый раз за сезон
Поделиться
Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси, пятый раз в текущем сезоне MLS был признан лучшим футболистом дня. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
1 : 5
Интер Майами
Майами
1:0 Хак – 15' 1:1 Альба – 24' 1:2 Сеговия – 27' 1:3 Сеговия – 45+3' 1:4 Месси – 60' 1:5 Месси – 75'
19 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1) 38-летний аргентинец оформил дубль и отдал две результативные передачи. Это уже шестой дубль Месси в семи последних встречах турнира.
С 18 голами в 18 матчах он лидирует в гонке бомбардиров. С момента перехода в клуб в 2023 году Месси провёл 68 матчей во всех турнирах, забив 58 голов и сделав 26 ассистов. Его контракт с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Трансферная стоимость 38-летнего аргентинца, по данным портала Transfermarkt, составляет €18 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2025
-
07:25
-
06:59
-
06:54
-
06:44
-
06:28
-
06:27
-
06:02
-
05:55
-
05:51
-
05:42
-
05:36
-
05:31
-
05:01
-
04:52
-
04:51
-
04:33
-
04:30
-
04:15
-
03:54
-
03:39
-
03:37
-
03:31
-
03:09
-
02:59
-
02:45
-
02:40
-
02:13
-
02:11
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:33
-
01:23
-
01:21
-
00:57