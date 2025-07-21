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Лионель Месси — лучший игрок дня МЛС в пятый раз за сезон

Лионель Месси — лучший игрок дня МЛС в пятый раз за сезон
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Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси, пятый раз в текущем сезоне MLS был признан лучшим футболистом дня. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

США — Major League Soccer . МЛС
20 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
1 : 5
Интер Майами
Майами
1:0 Хак – 15'     1:1 Альба – 24'     1:2 Сеговия – 27'     1:3 Сеговия – 45+3'     1:4 Месси – 60'     1:5 Месси – 75'    

19 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1) 38-летний аргентинец оформил дубль и отдал две результативные передачи. Это уже шестой дубль Месси в семи последних встречах турнира.

С 18 голами в 18 матчах он лидирует в гонке бомбардиров. С момента перехода в клуб в 2023 году Месси провёл 68 матчей во всех турнирах, забив 58 голов и сделав 26 ассистов. Его контракт с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Трансферная стоимость 38-летнего аргентинца, по данным портала Transfermarkt, составляет €18 млн.

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