Рашфорд завершает трансфер в «Барселону», «Рубин» обыграл «Ахмат» в РПЛ. Главное к утру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прибыл в Испанию для завершения своего трансфера в «Барселону», казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в стартовом туре РПЛ, российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятое место обновлённого рейтинга WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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