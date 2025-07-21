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21 июля главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, НБА, футбольные трансферы

Рашфорд завершает трансфер в «Барселону», «Рубин» обыграл «Ахмат» в РПЛ. Главное к утру
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прибыл в Испанию для завершения своего трансфера в «Барселону», казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в стартовом туре РПЛ, российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятое место обновлённого рейтинга WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Маркус Рашфорд прилетел в Испанию для завершения перехода в «Барселону».
  2. «Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура РПЛ.
  3. Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Александрова и Самсонова обошли Шнайдер.
  4. Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА.
  5. Пловец Степанов выиграл золото Универсиады на дистанции 1500 м вольным стилем.
  6. Луис Диас близок к переходу из «Ливерпуля» в «Баварию» — Скира.
  7. Появились новые подробности по возможному трансферу Жедсона и Зайнутдинова в «Спартак».
  8. «Интер Майами» и «Атлетико» завершают переговоры по Де Паулю — Фабрицио Романо.
  9. Стало известно, о каких подписаниях просил «Лейкерс» Лука Дончич.
  10. Вендел ведёт переговоры о подписании контракта с «Фламенго» — Cabine Desportiva.

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