Рашфорд завершает трансфер в «Барселону», «Рубин» обыграл «Ахмат» в РПЛ. Главное к утру
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прибыл в Испанию для завершения своего трансфера в «Барселону», казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в стартовом туре РПЛ, российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятое место обновлённого рейтинга WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Маркус Рашфорд прилетел в Испанию для завершения перехода в «Барселону».
- «Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура РПЛ.
- Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Александрова и Самсонова обошли Шнайдер.
- Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА.
- Пловец Степанов выиграл золото Универсиады на дистанции 1500 м вольным стилем.
- Луис Диас близок к переходу из «Ливерпуля» в «Баварию» — Скира.
- Появились новые подробности по возможному трансферу Жедсона и Зайнутдинова в «Спартак».
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