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«Это безумие». Погба высказался о грядущем трансфере Рашфорда в «Барселону»

«Это безумие». Погба высказался о грядущем трансфере Рашфорда в «Барселону»
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Полузащитник «Монако» Поль Погба прокомментировал возможный уход из «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рашфорда в «Барселону».

«Это безумие, но я рад за него! «Манчестер Юнайтед» теряет отличного игрока. Им не повезло. Честно говоря, для «Барселоны» это здорово. Я уже не говорю о «Юнайтед», потому что они купили несколько новых игроков, и новый тренер, наверное, хочет делать своё дело. Это не совсем его [Аморима] вина. Если он в кого-то не верит. Ему нужно побеждать. Если он не будет побеждать, его уволят»», – заявил Поль Погба, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и ныне представляющий «Монако», в разговоре с IShowSpeed.

Ожидается, что «Барселона» арендует Рашфорда за € 10 млн с правом выкупа за € 30 млн. Форвард провёл прошлую весну в «Астон Вилле» и связан контрактом с «МЮ» до 2028 года.

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