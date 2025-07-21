«Это безумие». Погба высказался о грядущем трансфере Рашфорда в «Барселону»

Полузащитник «Монако» Поль Погба прокомментировал возможный уход из «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рашфорда в «Барселону».

«Это безумие, но я рад за него! «Манчестер Юнайтед» теряет отличного игрока. Им не повезло. Честно говоря, для «Барселоны» это здорово. Я уже не говорю о «Юнайтед», потому что они купили несколько новых игроков, и новый тренер, наверное, хочет делать своё дело. Это не совсем его [Аморима] вина. Если он в кого-то не верит. Ему нужно побеждать. Если он не будет побеждать, его уволят»», – заявил Поль Погба, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и ныне представляющий «Монако», в разговоре с IShowSpeed.

Ожидается, что «Барселона» арендует Рашфорда за € 10 млн с правом выкупа за € 30 млн. Форвард провёл прошлую весну в «Астон Вилле» и связан контрактом с «МЮ» до 2028 года.