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Во Франции объяснили, почему «ПСЖ» хочет купить Илью Забарного

Во Франции объяснили, почему «ПСЖ» хочет купить Илью Забарного
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Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильёй Забарным, сообщает издание Sport.fr.

По информации источника, существует четыре причины, по которым именно 22-летний футболист является приоритетной целью для парижского гранда:

  • его возраст и большая перспектива;
  • его игровые и физические качества, отвечающие требованиям современного футбола;
  • потребность «ПСЖ» в усилении линии обороны;
  • попытки «ПСЖ» создать глубину состава для победы во всех турнирах.

Защитник выступает в составе «Борнмута» с января 2023 года. В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что украинец также интересен «Тоттенхэму».

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