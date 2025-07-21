«Палмейрас» рассматривает трансфер Вендела из «Зенита» — Grito Alviverde

Бразильский клуб «Палмейрас» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает Grito Alviverde в соцсети Х.

По информации источника, «Палмейрас» готов начать диалог после продажи Ричарда Риоса в «Бенфику». Как сообщил Фабрицио Романо, клубы уже согласовали все детали трансфера и на следующей неделе колумбиец прилетит в Лиссабон для прохождения медосмотра.

Футболист пропустил летние сборы, но недавно вернулся из отпуска. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года с опцией продления на сезон.

В сезоне-2024/2025 бразилец провёл за петербуржцев 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 18 млн.