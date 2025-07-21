Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» согласовала трансфер Уэсли из «Фламенго»

«Рома» согласовала трансфер Уэсли из «Фламенго»
Комментарии

Бразильский защитник «Фламенго» Уэсли Франка близок к переходу в итальянскую «Рому». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Согласно источнику, «Рома» заплатит «Фламенго» € 25 млн за 21-летнего футболиста, а также может дополнительно перечислить до € 5 млн в виде бонусов. Сделка будет завершена после того, как бразильский клуб найдёт замену футболисту.

Источник также сообщает, что Уэсли остался вне заявки на матч с «Флуминенсе» в 15-м туре чемпионата Бразилии, поскольку «Фламенго» готов принять предложение «Ромы», а сам футболист заинтересован в переходе в итальянский клуб.

В текущем сезоне он провёл 27 игр, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в € 20 млн.

Материалы по теме
«Рома» предложила «Фламенго» € 25 млн за переход Уэсли. Игрока пытается подписать «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android