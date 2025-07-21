«Рома» согласовала трансфер Уэсли из «Фламенго»

Бразильский защитник «Фламенго» Уэсли Франка близок к переходу в итальянскую «Рому». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Согласно источнику, «Рома» заплатит «Фламенго» € 25 млн за 21-летнего футболиста, а также может дополнительно перечислить до € 5 млн в виде бонусов. Сделка будет завершена после того, как бразильский клуб найдёт замену футболисту.

Источник также сообщает, что Уэсли остался вне заявки на матч с «Флуминенсе» в 15-м туре чемпионата Бразилии, поскольку «Фламенго» готов принять предложение «Ромы», а сам футболист заинтересован в переходе в итальянский клуб.

В текущем сезоне он провёл 27 игр, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в € 20 млн.