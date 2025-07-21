Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном трансфере в «ПСЖ» или «Жирону»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян ответил на вопросы журналистов по его возможному трансферу в «Пари Сен-Жермен» или «Жирону».

— Что касается слухов, я уже отвечал на этот вопрос. Будет конкретика — тогда и будем разговаривать.

— Пока конкретики нет никакой?

— Ну я лично не знаю пока.

— Писали про «ПСЖ» и «Жирону»… Если б у тебя был выбор? Тебе больше Франция близка или Испания?

— Давайте не будем сейчас, — сказал Сперцян в интервью «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» уже начал переговоры с «Жироной» о переходе Сперцяна, а сам игрок согласился на данный трансфер. Также сообщалось, что полузащитником интересуется «ПСЖ».

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