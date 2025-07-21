Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» затягивает переход Карраскаля во «Фламенго» — переговоры продолжаются

«Динамо» затягивает переход Карраскаля во «Фламенго» — переговоры продолжаются
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль пока не присоединился к «Фламенго», несмотря на ранее запланированный перелёт в Рио-де-Жанейро в минувшее воскресенье. Как сообщает бразильский источник Coluna do Fla, российский клуб в последний момент внёс изменения в условия сделки.

Переговоры между сторонами продолжаются. По информации источников, «Фламенго» намерен выплатить за колумбийца € 12 млн двумя траншами. Срок предполагаемого контракта Карраскаля с бразильским клубом — четыре года.

Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года, перейдя из ЦСКА. В прошедшем сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех соревнованиях, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Карраскаль подписал контракт с «Фламенго» и может прибыть в Бразилию в выходные — Goal
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android