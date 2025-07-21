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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 21 июля

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 июля
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Сегодня, 21 июля, состоится заключительный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 21 июля (время — московское):

17:30. «Оренбург» — ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи». «Торпедо» из-за коррупционного скандала понизили в Pari Первую лигу.

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