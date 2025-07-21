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Игрок «Челябинска» Гаджимурадов: наш состав не хуже «Торпедо», победа — не неожиданность

Игрок «Челябинска» Гаджимурадов: наш состав не хуже «Торпедо», победа — не неожиданность
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Полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов высказался по итогам матча 1-го тура Pari Первой лиги с московским «Торпедо».

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17'     1:1 Гаджимурадов – 34'     1:2 Жиров – 40'     1:3 Жиров – 78'     2:3 Шевченко – 82'    

— Для многих ваша победа над «Торпедо» наверняка стала неожиданной.
— Почему? Я так не считаю. Мне кажется, что у нас достаточно сильный состав по именам, ничем не хуже состава «Торпедо». Понятно, что у них игроки лучше сыгранны, подготовленны. Но получилось их обыграть, — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, для «Челябинска» сезон-2025/2026 — дебютный в Первой лиге. «Торпедо» из-за коррупционного скандала было исключено из РПЛ этим летом.

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