Игрок «Челябинска» Гаджимурадов: наш состав не хуже «Торпедо», победа — не неожиданность

Полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов высказался по итогам матча 1-го тура Pari Первой лиги с московским «Торпедо».

— Для многих ваша победа над «Торпедо» наверняка стала неожиданной.

— Почему? Я так не считаю. Мне кажется, что у нас достаточно сильный состав по именам, ничем не хуже состава «Торпедо». Понятно, что у них игроки лучше сыгранны, подготовленны. Но получилось их обыграть, — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, для «Челябинска» сезон-2025/2026 — дебютный в Первой лиге. «Торпедо» из-за коррупционного скандала было исключено из РПЛ этим летом.