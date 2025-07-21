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Игрок «Челябинска» Гаджимурадов: для всех мы кот в мешке, но это очень амбициозный проект

Игрок «Челябинска» Гаджимурадов: для всех мы кот в мешке, но это очень амбициозный проект
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Полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов рассказал об амбициях уральского клуба, который проводит свой дебютный сезон в Pari Первой лиге.

«Челябинск» будет ставить самые высокие цели и задачи. Это очень амбициозный проект. Посмотрим, как будет, ведь пока мы только вышли в Первую лигу. Для всех наша команда — кот в мешке, но это даже плюс для нас.

Пока рано говорить о выходе в РПЛ. Это моё мнение, но у клуба самые высокие цели. Мне кажется, что сейчас нам нужно обрести некую «химию», сыгранность. Это должно постепенно прибавить нам сил, побольше голов. По ходу сезона будем смотреть, где в итоге сможем оказаться», — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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