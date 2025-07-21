Халк оформил дубль со штрафных в чемпионате Бразилии

Форвард «Атлетико Минейро» Халк отметился двумя забитыми мячами со штрафных в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против «Палмейраса». Встреча завершилась победой соперника со счётом 3:2.

38-летний капитан команды отличился дважды — сначала точным ударом в «девятку», затем реализовал момент мощным выстрелом сквозь стенку. В текущем сезоне нападающий провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

С 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит», где в 148 матчах отметился 77 мячами и 59 ассистами. Его контракт с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.