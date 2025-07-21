«Оренбург» — ЦСКА: текстовая трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 17:30 мск

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Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Оренбург» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел».

Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи». «Торпедо» из-за коррупционного скандала понизили в Pari Первую лигу.