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Оренбург – ЦСКА: текстовая трансляция матча 1-го тура РПЛ РПЛ 2025/2026 начнётся в 17:30 мск

«Оренбург» — ЦСКА: текстовая трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Оренбург» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел».

Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи». «Торпедо» из-за коррупционного скандала понизили в Pari Первую лигу.

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