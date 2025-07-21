Пилипчук: все переживали за выход «Челябинска» в Первую лигу, зато получили порцию радости

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук рассказал, как в клубе пережили выход в Pari Первую лигу.

— Как клуб переживал ход ситуации со стыковыми матчами за выход в Первую лигу?

— Мы не обсуждали решения руководителей нашего футбола. Раз РФС принял решение, что мы будем играть в Первой лиге, значит, так правильно. Конечно, мы волновались, потому что понимали ответственность перед городом и болельщиками — Челябинск очень долго ждал этого. Все переживали: и футболисты, и тренеры, и руководители. Зато потом получили заслуженную порцию радости. Сейчас можно сказать, что команда была готова к повышению, — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.