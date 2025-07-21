Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг прокомментировал свой переход в «Наполи». Ранее футболист выступал за ПСВ.

«Я здесь, чтобы побеждать. Переход в «Наполи» — это большой шаг в моей карьере. У меня была возможность перейти сюда прошлой зимой, я уже принял решение о переходе, но мой клуб не хотел этого. Теперь, когда «Наполи» снова заявил о себе этим летом, я с нетерпением ждал возможности подписать контракт и наконец присоединиться к этой команде.

Я игрок, который любит развлекать публику и веселиться. Я люблю играть в футбол, но также знаю, что мне нужно совершенствоваться тактически. Я здесь, чтобы побеждать. Было бы замечательно выиграть скудетто с «Наполи», потому что я уже выигрывал чемпионство в Нидерландах, но здесь это было бы особенным», — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.