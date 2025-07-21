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Тренер «Арсенала» Артета отреагировал на обвинения Томаса Парти в изнасилованиях

Тренер «Арсенала» Артета отреагировал на обвинения Томаса Парти в изнасилованиях
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на обвинения бывшего полузащитника «пушкарей» Томаса Парти в пяти эпизодах изнасилования. Ранее руководство команды решило отказаться от комментариев по поводу этой ситуации.

«Клуб сделал предельно ясное заявление. Есть много сложных юридических вопросов, поэтому я не могу ничего из этого комментировать. Доволен ли я тем, что клуб следовал всем правильным процедурам? Да, 100%», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее официальный сайт Королевской прокурорской службы выдвинул футболисту из Ганы обвинения в изнасилованиях, которые произошли в период с 2021 по 2022 год. Парти предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 5 августа 2025 года.

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