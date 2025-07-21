«Наполи» объявил о трансфере защитника из «Болоньи»

Итальянский «Наполи» на своём официальном сайте объявил о трансфере нидерландского защитника Сэма Бёкемы из «Болоньи». По данным интернет-портала Transfermarkt, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

26-летний Бёкема выступал за «Болонью» с 2023 года. За это время защитник успел провести 80 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее футболист также выступал за «Гоу Эхед Иглс» и «АЗ Алкмар». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Бёкемы составляет € 28 млн.

В прошедшем сезоне «Наполи» выиграл чемпионат Италии. Команда Антонио Конте набрала 82 очка за 38 матчей, опередив миланский «Интер» на одно очко.