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«Наполи» объявил о трансфере защитника из «Болоньи»

«Наполи» объявил о трансфере защитника из «Болоньи»
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Итальянский «Наполи» на своём официальном сайте объявил о трансфере нидерландского защитника Сэма Бёкемы из «Болоньи». По данным интернет-портала Transfermarkt, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

26-летний Бёкема выступал за «Болонью» с 2023 года. За это время защитник успел провести 80 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее футболист также выступал за «Гоу Эхед Иглс» и «АЗ Алкмар». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Бёкемы составляет € 28 млн.

В прошедшем сезоне «Наполи» выиграл чемпионат Италии. Команда Антонио Конте набрала 82 очка за 38 матчей, опередив миланский «Интер» на одно очко.

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