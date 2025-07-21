Защитник «Торпедо» Иваньков: никто не мог поверить, что нас могут исключить из РПЛ

Защитник московского «Торпедо» Александр Иваньков высказался об исключении клуба из состава участников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026, а также рассказал о задаче автозаводцев на сезон в Лиге Pari.

«Никто не мог поверить в то, что «Торпедо» могут исключить из РПЛ. Но проблем с мотивацией не было. Это наша работа, которую мы должны выполнять. Перед нами была озвучена задача: снова вернуться в РПЛ. Второй раз всё доказать, но в этот раз — уже с первого места», — сказал Иваньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 млн рублей из-за того, что совладельца Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвинили в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча.