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Валерий Газзаев: Николич подставил руководство ЦСКА

Валерий Газзаев: Николич подставил руководство ЦСКА
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Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Серб покинул московский клуб этим летом и возглавил греческий АЕК. Армейцев возглавил Фабио Челестини, под руководством которого красно-синие выиграли Суперкубок России.

— Вас удивил уход Николича?
— Это было неожиданно. Он провёл очень хорошую работу. Видимо, какие‑то внутренние вопросы были у него или у руководства. Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий. С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, с Марко Николичем ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России по итогам прошлого сезона.

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