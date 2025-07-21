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Ланг — о тренировках Конте в «Наполи»: первым, что я выучил по-итальянски, было: «Я устал»

Ланг — о тренировках Конте в «Наполи»: первым, что я выучил по-итальянски, было: «Я устал»
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Новичок «Наполи» Ноа Ланг поделился впечатлениями от тренировок под руководством главного тренера клуба Антонио Конте.

«Тренировки очень интенсивные, настолько, что первым, что я выучил по-итальянски, было: «Я устал». Но для меня это очень позитивный аспект, потому что я могу совершенствоваться и расти, выходя из зоны комфорта, в которой я был в «Аяксе».

Я рассматриваю это как возможность тактически самосовершенствоваться и отточить свои навыки как в атаке, так и в защите. С этой точки зрения, Конте — идеальный тренер, который поможет мне расти. Он сразу же разъяснил мне свои идеи ещё до моего приезда в Неаполь, поговорив с ним по телефону. Я готов полностью предоставить себя в его распоряжение», — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.

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