Ланг — о тренировках Конте в «Наполи»: первым, что я выучил по-итальянски, было: «Я устал»

Новичок «Наполи» Ноа Ланг поделился впечатлениями от тренировок под руководством главного тренера клуба Антонио Конте.

«Тренировки очень интенсивные, настолько, что первым, что я выучил по-итальянски, было: «Я устал». Но для меня это очень позитивный аспект, потому что я могу совершенствоваться и расти, выходя из зоны комфорта, в которой я был в «Аяксе».

Я рассматриваю это как возможность тактически самосовершенствоваться и отточить свои навыки как в атаке, так и в защите. С этой точки зрения, Конте — идеальный тренер, который поможет мне расти. Он сразу же разъяснил мне свои идеи ещё до моего приезда в Неаполь, поговорив с ним по телефону. Я готов полностью предоставить себя в его распоряжение», — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.