Кирилл Гоцук назначен капитаном турецкого «Серик Беледиеспор»

Главный тренер футбольного клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что защитник Кирилл Гоцук назначен капитаном турецкой команды.

«И Гоцук, и Тихий сыграли много матчей в РПЛ. Понятно, что опытные игроки. На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Суперлиги, но сохранил состав и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном», — сообщил Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Гоцук перешёл в «Серик Беледиеспор» этим летом.