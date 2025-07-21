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Кирилл Гоцук назначен капитаном турецкого «Серик Беледиеспор»

Кирилл Гоцук назначен капитаном турецкого «Серик Беледиеспор»
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Главный тренер футбольного клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что защитник Кирилл Гоцук назначен капитаном турецкой команды.

«И Гоцук, и Тихий сыграли много матчей в РПЛ. Понятно, что опытные игроки. На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Суперлиги, но сохранил состав и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном», — сообщил Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Гоцук перешёл в «Серик Беледиеспор» этим летом.

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