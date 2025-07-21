Сергей Юран планирует пригласить в «Серик Беледиеспор» ещё как минимум одного игрока

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил, что планирует пригласить в команду ещё одного футболиста. Российский специалист считает, что команде не хватает нападающего.

«В расположение команды прибыл второй португалец — Марку Силва, опорный полузащитник. Первый — атакующий хав Жоау Амарал — к «Серику» присоединился дней 10 назад. До старта сезона — 10 августа играем на выезде с «Истанбулспором» — рассчитываем совершить ещё как минимум один трансфер. Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещё одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца», — сообщил Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.