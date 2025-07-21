В «Динамо» ответили на вопрос о возвращении России на международную арену

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международную арену. С конца февраля 2022-го все российские команды, включая сборные, отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Кстати, Дюков периодически говорит, что у него есть какое-то ощущение, что скоро нас могут допустить. И клубы, может быть, и сборные.

— Давайте порадуемся за его ощущения. У меня таких ощущений пока нет.

— То есть это всё зависит от геополитики?

— Нет, это зависит от того, когда закончится конфликт на Украине. Для меня это очевидно, очевидно это и всем — все это прекрасно понимают, — приводит слова Степашина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.