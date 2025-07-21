«Спартак» может быть оштрафован за оскорбления болельщиков в адрес арбитра Казарцева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес арбитра Василия Казарцева во время матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Клуб может быть оштрафован за поведение своих фанатов.

«Рассмотрим оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес судьи на матче с «Динамо» Махачкала», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам матча главный арбитр встречи Василий Казарцев получил большую порцию критики за свои решения по ходу встречи, в том числе за четыре отменённых гола москвичей.

Единственный засчитанный мяч в игре забил бразилец Маркиньос на 37-й минуте.