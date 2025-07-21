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Руденко об исчезновении «Химок»: с одной стороны, рад, потому что я перешёл в «Локомотив»

Руденко об исчезновении «Химок»: с одной стороны, рад, потому что я перешёл в «Локомотив»
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Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко рассказал, как воспринял новости о расформировании подмосковных «Химок». Ранее Руденко выступал за «Химки».

— Новость об исчезновении «Химок» увидел в СМИ. Печально, что так получилось с клубом. Но, с другой стороны, рад, потому что у меня случился переход в «Локомотив».

— Как футболисты «Химок» попрощались друг с другом?
— Да просто собрались после сезона, посидели и разошлись по домам, — сказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий играл за «Химки» с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами.

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