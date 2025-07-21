«Сложно будет». В «Динамо» оценили, сможет ли «Краснодар» снова выиграть РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин предположил, сможет ли «Краснодар» снова выиграть Российскую Премьер-Лигу. По словам функционера, сделать это «быкам» будет тяжело.

«Сложно будет. Я посмотрел матч на Суперкубок. Конечно, два-три игрока там определяют игру — Кордоба, Сперцян, может, ещё пара игроков. Сложно будет удержать планку. Хотя «Краснодар», особенно [его владельца] Сергея Галицкого, по-моему, любит весь футбольный мир. Я уж не беру Краснодарский край. Он там национальный герой», — приводит слова Степашина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.