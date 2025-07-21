Игрок «Зенита» Нино на русском языке прокомментировал победу над «Ростовом»

Бразильский защитник «Зенита» Нино на русском языке прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Очень рады вернуться к матчам чемпионата. Особенно тому, что при поддержке наших болельщиков удалось начать дома с победы. Это было очень важно. Играть против «Ростова» всегда непросто. Понимаем, что надо продолжать расти от игры к игре», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.