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Тренер «Челябинска» Пилипчук: недавно мы были во Второй лиге, волновались перед «Торпедо»

Тренер «Челябинска» Пилипчук: недавно мы были во Второй лиге, волновались перед «Торпедо»
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Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Pari Первой лиги с московским «Торпедо» (3:2).

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17'     1:1 Гаджимурадов – 34'     1:2 Жиров – 40'     1:3 Жиров – 78'     2:3 Шевченко – 82'    

«Было видно, что перед и в начале матча с «Торпедо» мы немного волновались. Но это нормально, учитывая то, что ещё две недели назад мы были в «Золоте» Второй лиги. Мы хорошо проанализировали соперника и понимали, как может играть «Торпедо». Остаётся только поблагодарить ребят, которые качественно выполнили всё, что мы с тренерским штабом планировали. Всё сделали и добились результата», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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