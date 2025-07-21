Тренер «Челябинска» Пилипчук: недавно мы были во Второй лиге, волновались перед «Торпедо»

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Pari Первой лиги с московским «Торпедо» (3:2).

«Было видно, что перед и в начале матча с «Торпедо» мы немного волновались. Но это нормально, учитывая то, что ещё две недели назад мы были в «Золоте» Второй лиги. Мы хорошо проанализировали соперника и понимали, как может играть «Торпедо». Остаётся только поблагодарить ребят, которые качественно выполнили всё, что мы с тренерским штабом планировали. Всё сделали и добились результата», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.