Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»

Луис Энрике высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»
Комментарии

Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике высказался о дебюте новичка сине-бело-голубых Жерсона в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Полузащитник появился на поле на 46-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Жерсон отлично отдаёт длинные передачи, забрасывает мяч на фланги. Когда он появился во втором тайме, команда соперника уже подустала, возникали зоны, в которые постоянно врывался или я, или Педро. Жерсон нам подсказывал, мы тренировали эти забросы, поэтому у нас всё получалось», — сказал Энрике в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Нино на русском языке прокомментировал победу над «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android