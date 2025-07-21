Луис Энрике высказался о дебюте Жерсона за «Зенит»
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Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике высказался о дебюте новичка сине-бело-голубых Жерсона в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Полузащитник появился на поле на 46-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Жерсон отлично отдаёт длинные передачи, забрасывает мяч на фланги. Когда он появился во втором тайме, команда соперника уже подустала, возникали зоны, в которые постоянно врывался или я, или Педро. Жерсон нам подсказывал, мы тренировали эти забросы, поэтому у нас всё получалось», — сказал Энрике в эфире «Матч ТВ».
Санкт-петербургский клуб объявил о договорённости с «Фламенго» относительно перехода Жерсона 13 июля. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/2030.
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