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Газзаев ушёл от ответа на вопрос о назначении Челестини в ЦСКА

Газзаев ушёл от ответа на вопрос о назначении Челестини в ЦСКА
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Известный российский тренер Валерий Газзаев ушёл от ответа на вопрос о назначении Фабио Челестини главным тренером ЦСКА. Под руководством швейцарского специалиста армейцы выиграли Суперкубок России.

— Вы понимаете выбор в пользу Челестини?
— Я уже говорил об иностранных специалистах, работающих в нашем чемпионате, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с «Оренбургом» на выезде. Игра пройдёт сегодня, 21 июля, и начнётся в 17:30 мск. Прошлый сезон армейцы завершили на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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