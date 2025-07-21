Газзаев ушёл от ответа на вопрос о назначении Челестини в ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Газзаев ушёл от ответа на вопрос о назначении Фабио Челестини главным тренером ЦСКА. Под руководством швейцарского специалиста армейцы выиграли Суперкубок России.

— Вы понимаете выбор в пользу Челестини?

— Я уже говорил об иностранных специалистах, работающих в нашем чемпионате, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с «Оренбургом» на выезде. Игра пройдёт сегодня, 21 июля, и начнётся в 17:30 мск. Прошлый сезон армейцы завершили на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар».