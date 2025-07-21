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Игрок «Ростова» Лангович прокомментировал поражение от «Зенита»

Игрок «Ростова» Лангович прокомментировал поражение от «Зенита»
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Футболист «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«В первом тайме мы придерживались своего плана. Мы вели, с преимуществом выходили на второй тайм. К сожалению, так получилось, что на 67-й минуте пропустили. Надо разбирать момент. Когда вернёмся в Ростов, у нас будет теоретический показ игровых моментов. Сейчас тяжело говорить, почему так вышло. Может быть, подустали. Может, «Зенит» хорошо воспользовался своими моментами. Но я считаю, что мы хорошо проводили этот матч, поэтому ещё больше обидно от того, что проиграли. Сейчас будем разбирать моменты и готовиться к следующему туру. Эта игра уже прошла, на ней не надо акцентировать внимание», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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