Игрок «Ростова» Лангович прокомментировал поражение от «Зенита»

Футболист «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ сезона-2025/2026.

«В первом тайме мы придерживались своего плана. Мы вели, с преимуществом выходили на второй тайм. К сожалению, так получилось, что на 67-й минуте пропустили. Надо разбирать момент. Когда вернёмся в Ростов, у нас будет теоретический показ игровых моментов. Сейчас тяжело говорить, почему так вышло. Может быть, подустали. Может, «Зенит» хорошо воспользовался своими моментами. Но я считаю, что мы хорошо проводили этот матч, поэтому ещё больше обидно от того, что проиграли. Сейчас будем разбирать моменты и готовиться к следующему туру. Эта игра уже прошла, на ней не надо акцентировать внимание», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.