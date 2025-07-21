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Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче с «Рубином»

Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче с «Рубином»
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Бывший главный тренер грозненского «Терека» Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Рубин». Игра завершилась победой казанцев со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 24'     0:2 Ходжа – 51'    

«В первые 5-10 минут было видно, что «Рубин» — более сплочённая команда, лучше знают друг друга, давно играют по этой системе. После пропущенного гола «Ахмат» встрепенулся, начал нагнетать, были моменты, которые не реализовали. На второй тайм вышли с надеждой, чтобы продолжить, но необязательный гол этот запал сбил. Не хватило мощи, чтобы хотя бы сократить (отставание), и появился шанс для ничейного результата», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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