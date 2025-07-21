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Защитник «Ростова» Лангович: не почувствовал, что Жерсон — игрок другого уровня

Защитник «Ростова» Лангович: не почувствовал, что Жерсон — игрок другого уровня
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) высказался о новичке сине-бело-голубых Жерсоне.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Не почувствовал, что Жерсон — игрок другого уровня. Начнём с того, что, когда сыграл больше тайма, перестаёшь обращать внимание на замены команды соперника. Жерсон только приехал в «Зенит», ему надо влиться. Но я считаю, что в нашей лиге не стоит выделять только его. У нас очень много сильных футболистов, которые играют в своих сборных. И в том же «Зените», помимо Жерсона, много бразильцев хорошего уровня», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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