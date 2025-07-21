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В «Зените» назвали старт нового сезона в РПЛ непростым

В «Зените» назвали старт нового сезона в РПЛ непростым
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что старт нового сезона Российской Премьер-Лиги для сине-бело-голубых получился очень непростым. В матче 1-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Начало сезона очень непростое. Думаю, что и дальше будет очень непросто. Против «Зенита» все выходят с особым настроением. «Ростов» вчера играл так, будто у них судьба команды решается. Это, думаю, и привлекает болельщиков ходить на матчи и смотреть футбол», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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