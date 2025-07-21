«Ахмат» объявил о переходе защитника из чемпионата Ирана

Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл в чемпионате Ирана.

«Усман Ндонг — игрок ФК «Ахмат». Очередным новичком команды в летнее трансферное окно стал легионер из Сенегала Усман Ндонг. Он перешёл в «Ахмат» из чемпионата Ирана. В 30 матчах за команду «Гол Гохар Сирджан» отметился тремя забитыми голами. Усман Ндонг играет на позиции центрального защитника. Контракт с футболистом заключён на три года. Добро пожаловать в «Ахмат»!» — сказано в сообщении пресс-службы грозненского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале «Ахмата».

Напомним, прошлый сезон «Ахмат» завершил на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах грозненцы одолели «Урал». В 1-м туре нового сезона «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» со счётом 0:2.