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«Ахмат» объявил о переходе защитника из чемпионата Ирана

«Ахмат» объявил о переходе защитника из чемпионата Ирана
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Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл в чемпионате Ирана.

«Усман Ндонг — игрок ФК «Ахмат». Очередным новичком команды в летнее трансферное окно стал легионер из Сенегала Усман Ндонг. Он перешёл в «Ахмат» из чемпионата Ирана. В 30 матчах за команду «Гол Гохар Сирджан» отметился тремя забитыми голами. Усман Ндонг играет на позиции центрального защитника. Контракт с футболистом заключён на три года. Добро пожаловать в «Ахмат»!» — сказано в сообщении пресс-службы грозненского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале «Ахмата».

Напомним, прошлый сезон «Ахмат» завершил на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах грозненцы одолели «Урал». В 1-м туре нового сезона «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

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