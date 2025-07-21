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Новичок «Наполи» Ланг: знаю, насколько силён Кварацхелия, но я другой игрок

Новичок «Наполи» Ланг: знаю, насколько силён Кварацхелия, но я другой игрок
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Крайний нападающий «Наполи» Ноа Ланг ответил на вопрос, что ему предстоит заменить в команде экс-игрока клуба Хвичу Кварацхелию, ныне выступающего в «ПСЖ».

— Может ли быть обременительной обязанность заменить Кварацхелию?
— Я верю, что клуб оказал мне большое доверие. Я знаю, насколько силён Кварацхелия, но я другой игрок и хочу войти в историю «Наполи». Я прекрасно знаю, что в итальянской лиге очень высокая конкуренция. Италия привлекала меня с детства, в том числе и той страстью, с которой люди следят за футболом. Мне очень любопытно, и я рад возможности играть в Серии А, — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.

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