Новичок «Наполи» Ланг: знаю, насколько силён Кварацхелия, но я другой игрок

Крайний нападающий «Наполи» Ноа Ланг ответил на вопрос, что ему предстоит заменить в команде экс-игрока клуба Хвичу Кварацхелию, ныне выступающего в «ПСЖ».

— Может ли быть обременительной обязанность заменить Кварацхелию?

— Я верю, что клуб оказал мне большое доверие. Я знаю, насколько силён Кварацхелия, но я другой игрок и хочу войти в историю «Наполи». Я прекрасно знаю, что в итальянской лиге очень высокая конкуренция. Италия привлекала меня с детства, в том числе и той страстью, с которой люди следят за футболом. Мне очень любопытно, и я рад возможности играть в Серии А, — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.