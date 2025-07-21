Защитник «Ростова» Лангович: «Зенит» так же хочет выигрывать и не стал слабее

Защитник «Ростова» Андрей Лангович после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) поделился мыслями о нынешней силе санкт-петербургского клуба.

«Не сказал бы, что «Зенит» сдал за последние годы. Они до этого были шестикратными чемпионами России. Я считаю, что у нас сейчас конкуренция хорошая в лиге. Тот же «Краснодар» в прошлом году по праву взял чемпионство — это тоже сильная команда. «Зенит» не стал слабее. Он так же хочет выигрывать», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.