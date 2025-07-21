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Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Сегодня, 21 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги.

В итоге сформировались следующие пары:

Путь чемпионов
РФШ (Латвия)/«Мальмё» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)/«Дрита» (Косово);
КуПС (Финляндия)/«Кайрат» (Казахстан) — «Слован» (Братислава, Словакия)/«Зриньски» (Босния и Герцеговина);
«Лех» (Польша)/«Брейдаблик» (Исландия) — «Линкольд Ред Импс» (Гибралтар)/«Црвена Звезда» (Сербия);
«Риека» (Хорватия)/«Лудогорец» (Болгария) — «Ноа» (Армения)/«Ференцварош» (Венгрия);
«Хамрун Спартанс» (Мальта)/«Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр)/«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
«Шкендия» (Северная Македония)/ФКСБ (Румыния) — «Шелбурн» (Ирландия)/«Карабах» (Азербайджан).

Путь лиги
«Бранн» (Норвегия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);
«Рейнджерс» (Шотландия)/«Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия)/«Серветт» (Швейцария);
«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция).

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