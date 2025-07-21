В «Динамо» призвали ввести потолок зарплат в российском футболе

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что зарплаты российских футболистов в национальном чемпионате являются завышенными. Функционер отметил, что необходимо ввести ограничения.

«В своё время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фэйр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести всё-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее и в НХЛ. Тем более идёт СВО. Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые ещё и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убеждён, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время», — приводит слова Степашина ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартовал 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.