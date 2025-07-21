Файзуллаев пройдёт медосмотр перед переходом в «Башакшехир», с «Оренбургом» он не сыграет

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сегодня вылетит в Турцию для прохождения медосвидетельствования перед переходом в «Истанбул Башакшехир». Матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» хавбек пропустит. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

В прошедшем сезоне хавбек отыграл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.