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Файзуллаев пройдёт медосмотр перед переходом в «Башакшехир», с «Оренбургом» он не сыграет

Файзуллаев пройдёт медосмотр перед переходом в «Башакшехир», с «Оренбургом» он не сыграет
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сегодня вылетит в Турцию для прохождения медосвидетельствования перед переходом в «Истанбул Башакшехир». Матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» хавбек пропустит. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

В прошедшем сезоне хавбек отыграл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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