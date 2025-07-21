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Валерий Непомнящий: Файзуллаев станет потерей для ЦСКА, но клуб вынужден зарабатывать

Валерий Непомнящий: Файзуллаев станет потерей для ЦСКА, но клуб вынужден зарабатывать
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Ранее сообщалось, что Файзуллаев продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».

«Файзуллаев станет потерей для ЦСКА. Парень мог бы ещё прибавлять и прибавлять. Но это выгодная продажа. От этого никуда не денешься — ЦСКА вынужден зарабатывать. Думаю, правильный ход. Если игрок изъявил желание поиграть в Европе, пусть поиграет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

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