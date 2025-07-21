«Зенит» выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых уступал в счёте

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл три матча подряд, в которых уступал в счёте, сообщает телеграм-канал Opta Sport. Так, сине-бело-голубые оформили волевые победы с «Краснодаром» в апреле (4:1), с «Пари НН» в мае (2:1) и с «Ростовом» накануне (2:1).

По данным источника, за последние 20 лет лишь трём командам удавалось подобное: «Химкам» (2022), ЦСКА (2013) и «Спартаку» (2007 и 2012).

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».