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«Зенит» выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых уступал в счёте

«Зенит» выиграл три матча подряд в РПЛ, в которых уступал в счёте
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Санкт-петербургский «Зенит» выиграл три матча подряд, в которых уступал в счёте, сообщает телеграм-канал Opta Sport. Так, сине-бело-голубые оформили волевые победы с «Краснодаром» в апреле (4:1), с «Пари НН» в мае (2:1) и с «Ростовом» накануне (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

По данным источника, за последние 20 лет лишь трём командам удавалось подобное: «Химкам» (2022), ЦСКА (2013) и «Спартаку» (2007 и 2012).

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

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