Валерий Непомнящий: у «Ростова» играла команда, а у «Зенита» — 11 человек
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Зенит» был нисколько не убедителен с матче с «Ростовом». Мне ростовчане понравились больше. У «Ростова» играла команда, а у «Зенита» — 11 человек. Пока не стал спасителем Жерсон, но немного наладил игру», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.
По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.
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