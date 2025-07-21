Валерий Непомнящий: у «Ростова» играла команда, а у «Зенита» — 11 человек

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Зенит» был нисколько не убедителен с матче с «Ростовом». Мне ростовчане понравились больше. У «Ростова» играла команда, а у «Зенита» — 11 человек. Пока не стал спасителем Жерсон, но немного наладил игру», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.

По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.