Полузащитник «Ростова» Кучаев объяснил поражение от «Зенита»

Футболист «Ростова» Константин Кучаев высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла накануне, 20 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«Конечно, мы подустали. Но и «Зенит», наверное, тоже подустал. Во втором тайме у обеих команд становится меньше сил, чем в первом. Думаю, мы просто немного переживали за результат и закатились назад. А надо было продолжать играть так, как играли в первом тайме, представить, что счёт 0:0, и придерживаться своего плана», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.