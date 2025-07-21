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Полузащитник «Ростова» Кучаев объяснил поражение от «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Кучаев объяснил поражение от «Зенита»
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Футболист «Ростова» Константин Кучаев высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла накануне, 20 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Конечно, мы подустали. Но и «Зенит», наверное, тоже подустал. Во втором тайме у обеих команд становится меньше сил, чем в первом. Думаю, мы просто немного переживали за результат и закатились назад. А надо было продолжать играть так, как играли в первом тайме, представить, что счёт 0:0, и придерживаться своего плана», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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