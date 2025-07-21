Полузащитник «Ростова» Кучаев объяснил поражение от «Зенита»
Поделиться
Футболист «Ростова» Константин Кучаев высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла накануне, 20 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Конечно, мы подустали. Но и «Зенит», наверное, тоже подустал. Во втором тайме у обеих команд становится меньше сил, чем в первом. Думаю, мы просто немного переживали за результат и закатились назад. А надо было продолжать играть так, как играли в первом тайме, представить, что счёт 0:0, и придерживаться своего плана», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2025
-
15:24
-
15:22
-
15:10
-
15:07
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:20
-
14:19«Рома» объявила о трансфере Нейла Эль-Айнауи Официально
-
14:05
-
13:48
-
13:45
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
13:05
-
12:54
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35
-
12:08
-
12:06
-
11:50
-
11:36
-
11:24
-
11:15
-
11:04
-
11:02
-
10:48
-
10:43
-
10:35