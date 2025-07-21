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«Рома» объявила о трансфере Нейла Эль-Айнауи

«Рома» объявила о трансфере Нейла Эль-Айнауи
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Итальянская «Рома» объявила о переходе полузащитника Нейла Эль-Айнауи из французского «Ланса». Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2030 года. За римлян Эль-Айнауи будет выступать под восьмым номером.

«Добро пожаловать в Рим, Нейл!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Эль-Айнауи родился 2 июля 2001 года во Франции и является воспитанником молодёжной академии «Нанси». В 2021 году он дебютировал в основном составе этого клуба. В 2023 году он перешёл в «Ланс», где играл последние два сезона. Полузащитник провёл 130 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов.

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