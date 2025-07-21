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Новичок «Наполи» Ланг: большая честь и стимул делить поле с Де Брёйне и Лукаку

Новичок «Наполи» Ланг: большая честь и стимул делить поле с Де Брёйне и Лукаку
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Крайний нападающий «Наполи» Ноа Ланг высказался о том, что будет играть в одной команде с полузащитником Кевином Де Брёйне и форвардом Ромелу Лукаку, а также выразил уверенность в своих силах.

«Для меня большая честь и стимул делить поле с чемпионами такого калибра, как Де Брёйне и Лукаку. Я всегда с восхищением наблюдал за ними издалека, и теперь, когда у меня есть возможность играть вместе с ними, я действительно счастлив разделить это приключение.

Повторяю, я здесь, чтобы побеждать. В Неаполе у меня будет шанс проявить себя, но я также знаю, что в лиге нам предстоит победить 19 соперников, и мы приложим все усилия для достижения успеха. Лично я уверен в своих силах и постараюсь оправдать оказанное мне уважение», — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.

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