«Три очка лучше, чем ноль». Александр Медведев — о победе «Зенита» над «Ростовом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Функционер отметил, что сине-бело-голубым ещё нужно будет прибавить по ходу текущего сезона.

«Три очка лучше, чем одно или ноль очков. Но, помимо очков, команда много в чём ещё должна прибавить», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».