«Три очка лучше, чем ноль». Александр Медведев — о победе «Зенита» над «Ростовом»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Функционер отметил, что сине-бело-голубым ещё нужно будет прибавить по ходу текущего сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Три очка лучше, чем одно или ноль очков. Но, помимо очков, команда много в чём ещё должна прибавить», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».
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